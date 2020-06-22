Министерство финансов Мурманской области возглавил Михаил Селезнёв
Губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание, представил новых людей в команде регионального правительства. Министерство финансов Мурманской области возглавит Михаил Селезнёв. Он сменит на этой должности Елену Дягилеву.
«Михаил Александрович, добро пожаловать в команду. Елена Васильевна продолжит работу в качестве заместителя губернатора, будет курировать социальную сферу и финансы», - сказал губернатор.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Михаил Селезнев — победитель кадрового конкурса «Лидеры Севера». Около 14 лет работает в Министерстве финансов Мурманской области, до настоящего времени трудился заместителем начальника управления бюджетного развития и бюджетной политики.
Окончил физико-математический факультет МАГУ, также в Мурманском колледже информационных технологий получил специальность «программист».