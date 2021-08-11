Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области получило субсидию из областного бюджета для разработки проектов планировки и межевания участков под жилищное строительство

В целях содействия развитию жилищного строительства в регионе правительством Мурманской области в 2021 году из областного бюджета выделены средства на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий, пригодных для застройки многоквартирными жилыми и индивидуальными жилыми домами в Мурманске, Коле и Полярных Зорях.

Общая площадь территории, для которой предстоит разработать вышеуказанные проекты, 94 гектара.

Проект планировки территории – это градостроительный документ, который разрабатывается с целью обеспечения устойчивого развития застроенных или подлежащих застройке территорий. Он необходим для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проект межевания территории также является градостроительным документом и основная цель его разработки – установить границы земельных участков для их последующего образования и, как следствие, застройки.