Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области утвердило генеральный план муниципального образования Печенгского муниципального округа

Генеральный план – это документ территориального планирования, который включает в себя планы по развитию территорий. Например, установление функциональных зон, определение планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения.

Генеральным планом муниципального образования актуализированы границы населенных пунктов, предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры: спортивные залы, ледовый каток, бассейн и зоны активного отдыха. Предусмотрены решения для реализации инвестиционных проектов, в том числе в области торговли, туризма и отдыха. Запланированы мероприятия по реконструкции объектов водоотведения, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Подробнее с утвержденными генеральными планами можно ознакомиться на сайте регионального Минграда.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, городские поселения Заполярный, Никель и Печенга, а также сельское поселение Корзуново, входящие в состав Печенгского района, преобразованы в муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области 24 апреля 2020 года.

Фото: https://gov-murman.ru