Министерство информационной политики Мурманской области поздравляет журналистов региона с Днём российской печати

Сегодня — День российской печати. Ровно 35 лет праздник получил официальный статус, но корни уходят гораздо глубже — к временам Петра I. Именно по его решению 13 января 1703 года вышла первая газета «Ведомости».

«Этот знаменательная дата, отмечающая важную роль средств массовой информации в жизни общества, формировании общественного мнения и развитии информационного пространства Мурманской области. Ваш труд - ежедневный источник достоверной информации о жизни и динамичном развитии нашего региона. Желаем вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, профессионального роста и новых достижений на благо нашего Кольского края и всей страны. Оставайтесь надёжным ориентиром для жителей, укрепляя доверие между людьми и содействуя активному развитию гражданского общества. Благодарим каждого из вас за сотрудничество!», - отметили в министерстве информационной политики.

Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560380/#&gid=1&pid=1