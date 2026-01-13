Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.01.26 13:30

Министерство информационной политики Мурманской области поздравляет журналистов региона с Днём российской печати

Сегодня — День российской печати. Ровно 35 лет праздник получил официальный статус, но корни уходят гораздо глубже — к временам Петра I. Именно по его решению 13 января 1703 года вышла первая газета «Ведомости».

«Этот знаменательная дата, отмечающая важную роль средств массовой информации в жизни общества, формировании общественного мнения и развитии информационного пространства Мурманской области. Ваш труд - ежедневный источник достоверной информации о жизни и динамичном развитии нашего региона. Желаем вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, профессионального роста и новых достижений на благо нашего Кольского края и всей страны. Оставайтесь надёжным ориентиром для жителей, укрепляя доверие между людьми и содействуя активному развитию гражданского общества. Благодарим каждого из вас за сотрудничество!», - отметили в министерстве информационной политики.

Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560380/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:30«Наука есть». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс рубля опускается, несмотря на дорожающую нефть-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторский контроль» отслеживала отработку поручений главы региона и обращений граждан в новогодние праздники-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»