Северяне могут получить поддержку областного правительства в виде гранта на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий. Так, Министерство культуры Мурманской области объявляет о старте приёма заявок на гранты для творческих предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели и организации, занятые в сфере культуры и искусства, могут получить до 400 тысяч рублей. Грантовая поддержка направлена на создание востребованных творческих продуктов и услуг, которые смогут приносить стабильный доход. В первую очередь поддержку получат проекты, которые отражают уникальный дух Кольского Заполярья, укрепляют имидж Мурманской области как культурного центра Арктики и способствуют развитию культурной жизни региона.

Заявки принимаются с 15 апреля по 15 мая через систему «Электронный бюджет» (Портал государственной финансовой поддержки). Победители должны реализовать свои идеи до конца декабря 2025 года.

Подробная информация и форма заявки доступны на сайте регионального Министерства культуры.

Напомним, что грант для творческих предпринимателей был запущен по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2023 году. Программа реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» и уже доказала свою эффективность. Например, в прошлом году гранты получили шесть предпринимателей, которые разработали уникальные продукты на основе культурно-исторического наследия Заполярья. Среди них — креативные проекты, производство сувениров, создание коллекций одежды, необычный рыболовный инвентарь и даже настольная игра с краеведческой тематикой. Для творческих предпринимателей эта программа — отличная возможность не только воплотить свои идеи, но и внести вклад в развитие культурной сферы региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/