Министерство культуры Мурманской области предоставит гранты НКО на организацию деятельности клубных формирований в регионе

В Министерстве культуры региона начался приём заявок на конкурс на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в Мурманской области.

К участию в конкурсном отборе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства.

Заявки принимаются по 17 марта включительно. Подать документы можно по будним дням - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в Министерстве культуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, I этаж, каб. 101.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, требования к их оформлению, а также условия участия размещены на сайте министерства.

Подробную информацию можно получить по телефону (8152) 486-595 (Анисимова Ольга Васильевна).