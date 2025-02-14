Министерство культуры Мурманской области примет участие в юбилейном чемпионате «Абилимпикс»

В 2025 году чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» впервые пройдёт при поддержке министерства культуры Мурманской области. Региональные учреждения культуры станут площадками для проведения соревнований по новым дисциплинам, а также примут участие в организации открытия и закрытия чемпионата и подготовят специальные культурные мероприятия для участников и гостей.

В этом году программа подготовки стала шире: добавлены новые дисциплины, такие как «Исполнительское искусство (вокал)» и «Лоскутное шитьё». Соревнования по этим творческим компетенциям пройдут на базе учреждений культуры. Ранее соревнования проводились только на площадках учреждений министерства образования и науки региона.

В рамках работы по подготовке мероприятия на базе регионального центра развития движения «Абилимпикс» стартовало обучение экспертов для национального чемпионата. Более 80 специалистов проходят подготовку в смешанном формате: очно и в режиме онлайн. Программа включает лекции, практические занятия и разбор реальных ситуаций с участием ведущих экспертов из Национального реестра. В этом году обучение также проходят сотрудники министерства культуры для обеспечения высокого уровня проведения новых творческих компетенций.

Напомним, чемпионаты «Абилимпикс» дают возможность людям с инвалидностью и ОВЗ раскрыть свои способности, выбрать профессию и продемонстрировать свои профессиональные навыки, в том числе потенциальным работодателям. 2025 год станет юбилейным для регионального этапа «Абилимпикс» – чемпионат проводится в Мурманской области десятый раз. Это подчеркивает значимость движения для развития профессионального мастерства и поддержки северян с ограниченными возможностями здоровья.

Подробная информация о программе и мероприятиях чемпионата доступна на сайте регионального центра развития движения «Абилимпикс»: https://mkeiit.ru/?page_id=689.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/