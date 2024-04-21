Министерство культуры Мурманской области совместно с областным драматическим театром запускает розыгрыш

Один пригласительный билет на две персоны. Спектакль «Всюду жизнь» – проект Егора Дружинина с его участием. Показ состоится 25 апреля 19.00.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, у розыгрыша всего три условия:

1. Подписаться на группу Министерства культуры Мурманской области;

2. Подписаться на группу Мурманского областного драматического театра;

3. Поставить лайк под их постом.

Победителям будет необходимо забрать подарок в театре по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 49 после подведения итогов.

Итоги обещают подвести в группе 24 апреля в 12.00 с помощью «Рандономайзера» в группе «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273207%2Falbum-139605315_00%2Frev