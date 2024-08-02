Министерство обороны РФ расширило возможности высокотехнологичного медобеспечения участников СВО

Цивилева отметила, что для оказания медпомощи военнослужащим применяются всевозможные ресурсы, которые существуют на сегодняшний день в медицине и реабилитации.

Министерство обороны России продолжает расширять возможности высокотехнологичного медицинского обеспечения военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО).

Как 1 августа сообщило военное ведомство, замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева на регулярной основе совершает рабочие визиты в медучреждения и реабилитационные центры, чтобы наладить межведомственное взаимодействие по оказанию высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи участникам СВО.

В военном ведомстве сообщили, что не так давно она посетила ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России» (НМИЦО ФМБА).

«Самое главное, что цель нашего визита, чтобы эта высокотехнологичная медицина, современная медицина, узконаправленная медицина была доступна для наших героев, для наших военнослужащих, которые будут её получать в периметре гражданской медицины», — указала замминистра обороны РФ.

Анна Цивилева также отметила, что для оказания медицинской помощи военнослужащим-участникам СВО используются все ресурсы, существующие на сегодняшний день в медицине и реабилитации.



В ходе посещения центра реаниматологии Анна Цивилева посетила отделения центра, ознакомилась с маршрутизацией пациентов, ходом реанимационных мероприятий и современными технологиями реабилитации участников и ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы головного мозга.

Директор ФНКЦ РР, член-корреспондент РАН Андрей Гречко подчеркнул, что весь мощнейший потенциал центра, его сплоченный, высокопрофессиональный коллектив врачей и научных сотрудников нацелен на выполнение задач по эффективной помощи каждому участнику спецоперации.

Кроме того, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова рассказала, что в НМИЦО ФМБА России проводятся уникальные операции по восстановлению гортани и трахеи у бойцов, сложнейшие челюстно-лицевые и пластические операции после тяжёлых минно-взрывных травм.

Фото и видео: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457472872%2Fwall-133441491_971139