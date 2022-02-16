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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 16:30

Министерство обороны успешно реализует программу по энергосбережению и энергоэффективности в военных городках Мурманской области

В рамках федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Министерством обороны Российской Федерации проводится работа по модернизации существующих объектов теплового хозяйства воинских частей. В частности, на объекте, обслуживаемом филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по 12 Главному управлению) реализован первый этап энергосервисного контракта по модернизации мазутной котельной №38 в военном городке Мурманской области Оленегорск-2.

В рамках контракта заменено оборудование мазутного хозяйства, что позволило выполнить мероприятия по переводу котельной №38 с флотского мазута марки Ф-5 на мазут топочный марки М-100, который соответствует стандарту ГОСТ 10585-99. Благодаря таким эксплуатационным свойствам мазута, как небольшое содержание золы и высокая теплопроводность, имеется возможность получать требуемые температуры при вполне небольшом расходе сырья.

«По результатам выполнения первого этапа энергосервисного контракта в военном городке Оленегорск-2, проведенного в период с 1 января по 30 января 2022 года, ведомству уже удалось сэкономить более 14 млн рублей. Также были заменены паровые котлы и насосное оборудование, автоматика управления и контроля, что в свою очередь позволяет экономить все виды энергоресурсов», - сообщили в ведомстве.

Получение положительных результатов экономии топлива и электроэнергии по котельной №38 позволило рассмотреть вопрос о заключении ряда контрактов по другим котельным войсковых частей Минобороны России, обслуживаемых филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 Главному Управлению). Так, в 2022 году планируется заключение энергосервисного контракта по модернизации оборудования котельной №180 (г.Североморск) с переходом на более дешевое топливо. Планируется реализация энергосервисного контракта по модернизации оборудования котельной железнодорожной базы - вместо котлов на мазуте на тепловом пункте будут установлены электрические котлы, что, в свою очередь, полностью автоматизирует процесс отопления.

В рамках вышеуказанного федерального закона филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 Главному Управлению) проводятся работы по замене световых приборов на энергосберегающие на объектах казарменного и жилого фондов - опасные ртутьсодержащие лампы обновлены на светодиодные с потребляемой мощностью в 4 раза меньше, а их характеристики позволят сократить общую потребность.

Благодаря аккумулированию сэкономленных денежных средств, филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 Главному Управлению) смог перейти от системы ликвидации аварий во время отопительного сезона к плановым модернизациям и ремонтам, что привело к внедрению современных энергосберегающих технологий и к повышению стабильности теплоснабжения потребителей в военных городках Мурманской области.

Фото: ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 Главному Управлению).

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