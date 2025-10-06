Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»

В Апатитском филиале Мурманского арктического университета состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области, компанией «ФосАгро», Мурманским арктическим университетом и десятью школами Апатитов, Кировска, Мурманска, Североморска, Полярного, Колы и Кандалакши.

В образовательных организациях, вошедших в проект, в этом году в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» открылись кабинеты «Горняк будущего» – специальность входит в топ-20 образовательных направлений, закрепленных в плане «На Севере – жить!».

«Это не просто новые пространства, в которых дети будут изучать математику – здесь активно ведётся профориентационная работа, ребята смогут поближе познакомиться с компанией, потенциалом горнодобывающей отрасли региона, возможностями получить нужное образование. При поддержке губернатора Андрея Чибиса опорный вуз продолжает развиваться, становясь престижной целью для наших выпускников. В Апатитском филиале МАУ обновлены аудитории и общественные пространства, появились новые лаборатории с современным оборудованием. Для студентов университета внедрён уникальный комплекс мер поддержки. Мы уже видим итоги этой работы: кратно выросло количество заявлений, поданных в вуз, полностью закрыт приём на бюджетные места, в числе абитуриентов – стобалльники по ЕГЭ, победители олимпиад», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова.

Подписи под соглашениями о сотрудничестве поставили Диана Кузнецова, директор департамента по персоналу КФ АО «Апатит» Роман Долгоруков, директор Апатитского филиала МАУ Ольга Островская и руководители образовательных учреждений.

Как отметила глава регионального ведомства, соглашение открывает для школ новые возможности, включая участие в грантовых конкурсах компании «ФосАгро», а также создаёт условия для подготовки квалифицированных специалистов для экономики региона и притока абитуриентов в МАУ – в школах, где реализуется проект «Горняк будущего», обучается более десяти тысяч детей.

«Классы «Горняк будущего» – большой шаг вперёд, – подчеркнул Роман Долгоруков, директор департамента по персоналу КФ АО «Апатит». – Для нас также важно, чтобы местные талантливые ребята после окончания школы не уезжали с малой родины, чтобы у них была возможность получить в родном регионе качественное высшее образование, стать высококлассными специалистами и начать работу по профессии. Для этого в Апатитах в рамках нашего совместного проекта с Мурманским арктическим университетом и региональными властями будет создана передовая в масштабах страны высшая школа подготовки горных инженеров. Её преподавателями станут доктора наук и члены-корреспонденты РАН, работающие в Кольском научном центре Российской академии наук. Это ведущие на планете учёные в области добычи и обогащения полезных ископаемых. Сочетание фундаментальных теоретических знаний студентов с практическими занятиями под руководством опытных горных инженеров на возводимом ФосАгро подземном полигоне Расвумчоррского рудника даст уникальный синергетический эффект, гарантировав кадровую безопасность предприятий отрасли. Уверен, что абитуриенты со всей страны потянутся в Апатиты, которые станут важным образовательным центром горной промышленности России».

Кроме того, в рамках визита, предшествовавшего церемонии подписания, директора школ посетили Кировский рудник и обогатительную фабрику АНОФ-3. Гости познакомились с современными технологиями и высококвалифицированными специалистами.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, создание пространств «Горняк будущего» стало возможным благодаря реализации губернаторского проекта «Арктическая школа». В начале учебного года для школьников Кольского Заполярья открылись 10 обновленных кабинетов, укомплектованных новой мебелью и специализированным оборудованием. Новые пространства стали центрами углублённого изучения математики и инженерных дисциплин.

Здесь реализуются дополнительные образовательные программы естественно-научной направленности, проводится проектная и исследовательская работа, а также профориентационные мероприятия совместно с компанией «ФосАгро».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554580/#&gid=1&pid=16