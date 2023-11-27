Министерство образования и науки Мурманской области напоминает о режиме работы школ при сильных морозах

При неблагоприятных погодных условиях родители учеников самостоятельно принимают решение о том, пойдёт ли ребёнок в школу или останется дома (о последнем варианте необходимо сообщить классному руководителю), а директора школ – об отмене занятий или о проведении уроков в дистанционном режиме.

В целях профилактики переохлаждения у детей рекомендуется, принимая решение об оставлении детей дома, ориентироваться на следующие показатели.

В начальных классах занятия отменяются:

-25°C и безветрие;

-23°C и слабый ветер до 1-3 м/сек;

-21°C и умеренный ветер до 3-5 м/сек;

-19°C и сильный ветер до 8-10 м/сек.

Если ребёнок пришёл в школу во время неблагоприятных погодных условий, для него (при любом количестве детей) обязаны организовать учебный процесс в установленном режиме.

Физкультурные занятия на улице отменяются:

– для учеников до 12 лет при t -11 -13°C и слабом ветре; при t -7 -9°C и умеренном ветре; при t -4 -5°C и сильном ветре;

– для учеников 12-13 лет при t -15°C и слабом ветре; при t -11°C и умеренном ветре; при t -8°C и сильном ветре;

– для учеников в возрасте 14-15 лет при t -18°C и слабом ветре; при t -15°C и умеренном ветре; при t -11°C и сильном ветре;

– для подростков 16-17 лет при t -21°C при безветрии; при t -18°C при умеренном ветре; при t -13°C при сильном ветре.