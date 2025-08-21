Министерство образования и науки Мурманской области объявляет конкурс на присуждение премий губернатора за эффективную профориентационную работу в школах

Министерство образования и науки проводит конкурс на присуждение премий губернатора Мурманской области представителям государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций – членам школьных управленческих за высокую эффективность профориентационной работы с учениками по итогам 2024-2025 учебного года.

В состав команд-соискателей входят директор общеобразовательной организации и заместитель директора общеобразовательной организаций, ответственный за профориентационную работу.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, премия присуждается за высокое качество подготовки выпускников, проведение профориентационной работы, содействие поступлению абитуриентов в вузы, расположенные на территории Мурманской области, или в вузы за её пределами по целевым договорам.

По результатам конкурса будет присуждено 10 премий в размере 550 тысяч рублей каждая.

Начало приёма документов – с 12.00 20 августа, окончание – до 17.00 18 сентября.

Подробнее о конкурсе по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552052/#&gid=1&pid=1