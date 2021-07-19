Министерство образования и науки Мурманской области переходит под контроль вице-губернатора Юрия Фомина

Сегодня на оперативном совещании в правительстве области Андрей Чибис объявил, что теперь курировать работу регионального Министерства образования и науки будет заместитель губернатора Юрий Фомин. Ранее деятельность исполнительного органа государственной власти координировала вице-губернатор Елена Дягилева.

«С учётом ранее подписанного соглашения с Московским физико-техническим институтом, задачи привлечения в регион преподавательского состава для повышения качества высшего образования, всех других обсуждений принято решение и подписан соответствующий документ, что Министерство образования и науки Мурманской области переходит под кураторство вице-губернатора Юрия Фомина. Прошу всех коллег и муниципалитеты на это ориентироваться, – отметил Андрей Чибис. – Благодарю также Елену Васильевну Дягилеву за очень серьёзное и щепетильное отношение к образованию и вклад в его развитие».

Глава региона добавил, что сегодня перед Юрием Фоминым, в первую очередь, поставлена задача совместно с министром образования и науки Мурманской области взять под контроль подготовку образовательных учреждений к предстоящему учебному году.

«Юрий Владимирович, прошу обеспечить всё необходимое с точки зрения подготовки наших учебных заведений к новому учебному году, в том числе контролировать реализацию запущенных проектов в этой сфере, а также ремонтные работы, которые сейчас ведутся в образовательных организациях, – сказал губернатор. – И, конечно, сделать акцент на повышение качества образования, особенно высшего. Необходимы синхронизация с СПО, школами для подготовки тех кадров, которые сегодня нужны нашей экономике, и возможности для ребят получить то образование, которое позволит им найти достойную работу в будущем».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Юрий Фомин является выпускником Московского физико-технического института (МФТИ), кандидатом физико-математических наук. Вёл научную работу в Институте проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, МФТИ, Университетском центре на Свальбарде (Норвегия), Институте океанологии РАН им. П.П. Ширшова. В МФТИ занимался созданием и развитием образовательных программ. В должности советника губернатора Мурманской области с октября 2019 года решал задачи создания научно-образовательной концепции региона и разработки Стратегии развития МГТУ до 2024 года. С апреля 2021 года занимает должность заместителя губернатора Мурманской области.