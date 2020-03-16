С учётом сезонного подъёма уровня заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в соответствии с предложением Главного санитарного врача по Мурманской области и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мурманской области Министерство образования и науки Мурманской области рекомендует усилить в подведомственных образовательных организациях меры по санитарно-эпидемиологическому контролю.

В качестве дополнительных мер предлагаем:

1. Провести в подведомственных образовательных организациях родительские собрания по вопросам:

- об ограничении выезда и вывоза детей за границу, особенно в Норвегию и Финляндию, до особого распоряжения;

- о необходимости самоизоляции, включая детей, на 14 дней по возвращении из иностранных государств;

- о соблюдении мер санитарии и личной гигиены (частое мытье рук);

- о вызове врача в случае определения признаков недомогания ребенка и оставлении его дома.

2. Отменить массовые мероприятия с детьми, включая каникулярное время, в том числе выходы в кино и театры.

3. В целях выявления детей, выезжавших в иностранные государства с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и находящихся на территории Российской Федерации на текущий момент менее 14 дней, следует обеспечить еженедельно, по понедельникам, организацию опроса детей о пребывании их за границей в течение последних 14 дней, включая выходные дни.

Министерство образования и науки Мурманской области рекомендует перенести сроки весенних каникул в общеобразовательных организациях на период с 17 по 31 марта 2020 года.