Министерство образования и науки Мурманской области возглавит Светлана Виденеева

Исполняющим обязанности министра образования и науки Мурманской области становится Светлана Виденеева. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Светлана Юрьевна более десяти лет работала в Министерстве труда и социального развития, имеет большой стаж преподавания в школе, прекрасно понимает нашу область, все её нюансы и специфику. Это опытный и сильный человек и руководитель», – отметил глава региона, представляя новую главу ведомства.

Среди задач, которые предстоит решать руководителю министерства, губернатор указал развитие высшей школы, повышение качества среднего профессионального и общего образования, реализацию связанных с образованием положений актуализированного плана «На Севере – Жить!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Светлана Юрьевна Виденеева родилась в Мурманске. Имеет два высших образования – педагогическое и юридическое. Трудовой путь начала в конце 1980-х гг. учителем начальных классов. С 2007 по 2011 год работала на различных должностях в Комитете по образованию, впоследствии – Министерстве образования и науки Мурманской области. С 2011 г. исполняла обязанности первого заместителя министра труда и социального развития региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436109/#&gid=1&pid=1