Министерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей

Министерство образования и науки проводит конкурс на присуждение премий губернатора Андрея Чибиса педагогам-классным руководителям 11 классов общеобразовательных организаций за высокую эффективность профориентационной работы с учениками по итогам 2024/2025 учебного года.

По результатам конкурса будет присуждено 15 премий в размере 200 тысяч рублей каждая.

Начало приема документов – с 9.00 20 августа до 17.00 18 сентября.

Подробнее о конкурсе по ссылке.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, поддержка педагогических работников – одно из важных направлений реализации губернаторского плана «На Севере – жить!». Сегодня различными мерами поддержки охвачено более 8500 педагогов региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552181/#&gid=1&pid=1