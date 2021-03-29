Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области возглавил Сергей Абаринов

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис представил исполняющего обязанности главы министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Им стал Сергей Абаринов, ранее занимавший пост проректора по финансово-хозяйственной деятельности Московского государственного технологического университета «СТАНКИН».

«Задачи, которые стоят перед министерством, мы с Сергеем Николаевичем предварительно обсуждали. Это сохранение уникальной экосистемы Кольского полуострова, развитие экотуризма и особо охраняемых природных территорий, полноценное развитие рейнджерской службы и управление ресурсами на территории региона», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в период работы в МГТУ «СТАНКИН» Сергей Абаринов занимался проблемами охраны экологии и переработки отходов, участвовал в разработке комплекса «Экотехнопарк», а также лучших доступных технологий по уменьшению выбросов в атмосферу для Минпромторга, которыми сегодня пользуются российские промышленные предприятия.