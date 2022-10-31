Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области возглавит Зинаида Середа. О назначении в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Ранее Зинаида Середа системно развивала блок жилищного надзора, цифровизацию и добилась в этом направлении качественных результатов. Уверен, что такая работа также будет выстроена в Минприроды. С возвращением, успехов в новом, важном для региона и непростом блоке. Коллег прошу оказывать необходимое содействие», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru