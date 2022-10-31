Мурманская область. Арктика (16+)31.10.22 13:00
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области возглавит Зинаида Середа
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области возглавит Зинаида Середа. О назначении в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Ранее Зинаида Середа системно развивала блок жилищного надзора, цифровизацию и добилась в этом направлении качественных результатов. Уверен, что такая работа также будет выстроена в Минприроды. С возвращением, успехов в новом, важном для региона и непростом блоке. Коллег прошу оказывать необходимое содействие», – подчеркнул губернатор.
Фото: https://gov-murman.ru
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Мария
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Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
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