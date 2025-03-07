Министерство промышленности и торговли РФ проведёт онлайн-интенсив «Люди. Бизнес. Цифра: устойчивый рост, развитие и масштабирование торговых и производственных компаний»
С 17 по 28 марта на базе консультационного совета по цифровой трансформации при Минпромторге России, а также при содействии Союза деловых людей состоится онлайн-интенсив «Люди. Бизнес. Цифра: устойчивый рост, развитие и масштабирование торговых и производственных компаний».
Обучение будет полезно собственникам, директорам и руководителям подразделений, которые заинтересованы в новых знаниях и практиках, позволяющих совершенствовать операционную деятельность и внедрять проекты стратегического развития.
В течение шести дней приглашенные спикеры – владельцы и руководители компаний – поделятся информацией об опыте внедрения проектов развития в своем бизнесе.
Программа вебинаров включает актуальные вопросы:
– оптимизация бизнес-процессов;
– повышение эффективности управления;
– внедрение доступных цифровых технологий;
– развитие маркетинга и выход на новые рынки.
Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мероприятие проводится на безвозмездной основе в онлайн-формате. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/