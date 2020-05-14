Министерство просвещения России внесло изменения в проведение ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году

Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников начнётся не 8 июня, как это было запланировано ранее, а позднее. Корректировка сроков проведения ЕГЭ может быть сделана в ближайшие дни. Для выпускников девятых классов проведение ОГЭ в текущем учебном году отменено. Соответствующее решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения о необходимости соблюдения требований защиты здоровья детей и педагогов исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщили в Министерстве просвещения России, процедура проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирована. Государственные экзамены будут сдавать только выпускники 11-х классов, которые планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. Окончательные сроки проведения экзаменационной кампании для них будут озвучены в ближайшее время после утверждения Правительством РФ и закрепления их на законодательном уровне. Тем, кто в этом году не намерен начинать обучение в вузах, выставят отметки в аттестат по итогам учебного года.

— Экзаменационная кампания пройдёт в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, помещения, в которых будут проводиться экзамены будут продезинфицированы, — отметили в министерстве.

Что касается выпускников 9-х классов, ранее принятое решение о проведении только обязательных экзаменов по русскому и математике в Минпросвещения России пересмотрели. Основной государственный экзамен отменят полностью. Итоговые оценки выпускникам девятых классов будут выставлены на основании учебных четвертей.