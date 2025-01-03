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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.25 14:00

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает молодых промышленников принять участие в премии «Молодой промышленник года»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Клубом молодых промышленников объявили о начале заявочной кампании премии «Молодой промышленник года». Если вы молодой промышленник, занимающий руководящие должности на развивающемся предприятии Мурманской области (гл. инженер, заместитель директора, директор), мы приглашаем вас в качестве кандидата на представление региона в данной премии.

Победители премии получат не только награды и членство в Клубе молодых промышленников, но и возможность пройти стажировку в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Если годовой доход вашей компании составляет от 120 млн до 2 млрд рублей, в штате от 15 до 250 сотрудников, а вам меньше 40 лет, не упустите эту возможность.

Подайте заявку и заявите о себе на всю страну. Подробную информацию об участии и критериях отбора вы найдете на сайте премии «Молодой промышленник года»: https://mprom.site/

Для рассмотрения вашей кандидатуры в качестве представителя от Мурманской области в премии «Молодой промышленник года» обращайтесь в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Контактные данные ответственного лица: Паутов Артём Владимирович, раб. телефон (815 2) 486-255, эл. почта: pautovav@gov-murman.ru.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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