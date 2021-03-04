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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 17:00

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области зарегистрировано в ЕГРЮЛ

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области включено в Единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, новое региональное ведомство начинает своё существование уже юридически.

Министерство развития Арктики и экономики – прямой «наследник» Минэкономразвития и Мининвеста Мурманской области. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, слияние ведомств и особый акцент на Арктику отражают задачу нового министерства – закрепить подтверждённое на федеральном уровне лидерство Мурманской области в арктической повестке России.

«Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области в одной точке сосредоточит все то, что требует экономического роста. А применительно к нашему региону речь фактически идет о развитии арктических проектов. Ключевая задача министерства – добиться чёткой и скоординированной работы по увеличению количества инвесторов, объёма инвестиций в экономику Мурманской области – вместе с Корпорацией развития и ТОР «Столица Арктики». И, конечно, самое главное – это создание новых высококвалифицированных рабочих мест, чтобы наши молодые люди видели перспективу», – прокомментировал создание министерства глава Мурманской области.

Возглавит новую властную структуру Татьяна Русскова, в данный момент министр экономического развития Мурманской области. Курировать созданное ведомство будет заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, регистрация в ЕГРЮЛ – лишь первый этап формирования ведомства. Вторым шагом станет присоединение Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства к минэкономразвития. При этом вопросы рыбного хозяйства и агропромышленного комплекса будут выведены из ведения нового ведомства и переданы Минприроды Мурманской области.

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