Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов водных биоресурсов в морских районах России на 2025 год. Приказ определяет объёмы добычи по видам и зонам в рыбохозяйственных бассейнах.

Общий допустимый улов на 2025 год составляет 3,615 млн тонн – на 169,5 тысячи тонн превышает ОДУ на текущий год.

Распределение объёмов добычи морских водных биоресурсов по промысловым бассейнам традиционно повторяется с незначительными изменениями. Большая часть ОДУ приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн – 95,7% (3,461 млн. тонн). На другие бассейны – 4,3%, в том числе на Западный – 76,4 тысячи тонн, Северный – 56,1 тысячи тонн, Волжско-Каспийский – 21,4 тысячи тонн, Азово-Черноморский – 0,0007 тысячи тонн.

Как уточняет объединенная пресс-служба Росрыболовства, утвержденный общий допустимый улов далее приказом Росрыболовства распределяется по видам квот — для промышленной добычи, традиционного промысла коренных малочисленных народов, научно-исследовательских целей, любительской рыбалки, а также аквакультуры. Объёмы для промышленного освоения затем выделяются рыбохозяйственным предприятиям.