Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области запускает новый проект «Tundra Cup»

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с государственным автономным учреждением Мурманской области «Центр спортивной подготовки», Федерациями лыжных гонок, легкой атлетики, велосипедного спорта приглашают жителей региона принять участие в новом крутом проекте «Tundra Cup».

Если Вы за здоровый образ жизни, любите спорт, хотите попробовать себя в чем-то новом и бросить себе вызов, тогда это мероприятие точно для вас!

«Tundra Cup» – это соревнование, состоящее из 3-х этапов: 1 этап – Веломарафон «Муста-Тунтури», 110 км ; 2 этап – «Хибинский трейл», 42 км; 3 этап – Лыжный марафон, 50 км .

К участию в мероприятии приглашаются мужчины, возраст которых старше 19 лет и женщины с 21 года.

В рамках 1-го и 2-го этапов предусмотрены дистанции-спутники.

Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке: https://russiarunning.com/series/TundraCup

В случае сохранения запрета на проведение массовых мероприятий на территории региона, физкультурное мероприятие «Tundra Cup» будет отменено.