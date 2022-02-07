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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.22 08:45

Министерство спорта Мурманской области напоминает о мерах противоэпидемической безопасности при посещении объектов спорта и при проведении соревнований

Министерство спорта Мурманской области напоминает о том, что в регионе в связи с эпидемиологической обстановкой приостановлено проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального и регионального уровня в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований региона на 2022 год.

Исключение сделано только в отношении ранее запланированных на февраль 2022 года официальных всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, проведение которых осуществляется при соблюдении определенных условий.

Одно из условий – соревнования проходят без зрителей, также участникам соревнований и персоналу необходимо предъявить документ вакцинированного или переболевшего. Альтернативой являются справка о медотводе от вакцинации, или справка, подтверждающая отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до мероприятия.

Посещение спортивных объектов и сооружений, спортивных секций, фитнес-центров, гидромассажных ванн и иных подобных объектов, бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах, аквапарков и других аналогичных сооружений возможно при условии загрузки объекта не более чем на 50% от единовременной пропускной способности. Посетителям также необходимо предъявить документ вакцинированного или переболевшего или альтернативный документ.

Кроме того, во всех объектах спорта регулярно проводится влажная уборка помещений и дезинфекция всех поверхностей, помещения проветриваются, установлены рециркуляторы воздуха. Посетители также могут воспользоваться санитайзерами.

Все граждане, в том числе сотрудники спортивных объектов, должны использовать средства индивидуальной защиты, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

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