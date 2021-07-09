Министерство спорта Мурманской области пригласило представителей фитнес-индустрии к сотрудничеству

8 июля руководитель министерства спорта Мурманской области Светлана Наумова провела онлайн-встречу с представителями коммерческих спортивных организаций региона.

Основным поводом для конференции стало продвижение массового спорта и физической культуры на территории региона в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Также участники обсудили планы по проведению мастер-классов для жителей региона, обмен опытом на семинарах-совещаниях между тренерами фитнес-клубов и преподавательским составом спортивных школ региона.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с квалифицированными тренерами коммерческих организаций с целью помощи населению в приобщении к здоровому образу жизни, – прокомментировала Светлана Наумова. – Специалисты фитнес-индустрии гибко реагируют на новые направления в спорте, имеют огромный опыт в работе с людьми и знают запросы населения».

Светлана Наумова напомнила и о возможностях получить финансовую поддержку из средств областного бюджета – речь о проведении конкурса на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта, а также конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда».

Как сообщает региональное Министерство спорта, представители фитнес-индустрии Мурманской области также выдвинули ряд предложений и смогли напрямую обсудить перспективы сотрудничества с министерством. Самые волнующие вопросы по-прежнему связаны с ограничениями и требованиями из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. К ним относятся тема массовой вакцинации населения и продления налоговых льгот и субсидий для поддержки бизнеса во время последствий пандемии.