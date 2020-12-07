Министерство спорта РФ окажет поддержку в строительстве спортивных объектов в Мурманской области

Министерство спорта Российской Федерации окажет помощь при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше, а также поддержит проект по развитию натурбана на юге Кольского полуслова. Об этом в ходе рабочей встречи в Кировске сегодня договорились министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Благодаря поддержке Министерства спорта мы сможем продолжать решать главную нашу проблему – нехватку инфраструктуры, особенно в небольших городах. В следующем году начнётся возведение ФОКа в Кандалакше, ФОКа с бассейном в Заозерске. Благодаря национальному проекту, вашим решениям эти проекты стали не просто мечтами, а реальностью. Проектирование мы завершили. Как только позволит погода, приступим к строительству», – подчеркнул глава региона.

Совместная работа федерального ведомства и региона по развитию физкультуры и спорта в Мурманской области будет вестись по нескольким направлениям. Прежде всего, это реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», подготовка спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене, а также развитие спортивной индустрии. Кроме того, важные пункты – развитие науки и научных исследований и координация работ по переходу учреждений на единую цифровую платформу «Физическая культура и спорт». Соглашение об этом сегодня подписано в Кировске между правительством Мурманской области и Министерством спорта РФ.

«Соглашение о сотрудничестве между Минспортом России и Мурманской областью является фактически дорожной картой по строительству инфраструктуры для занятий профессиональным и массовым спортом. В Мурманской области мы видим очень хорошие примеры того, как конструктивно выстроен диалог, прежде всего, с жителями, потому что мы должны ориентироваться на потребности и интересы жителей региона», – прокомментировал министр спорта РФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Олег Матыцин также отметил, что реализация национального проекта будет продолжена. И акцент будет сделан – это отражено в стратегии, которая утверждена правительством РФ 6 ноября – на строительстве малых спортивных сооружений в сельской местности, малых городах.

Соглашение является рамочным. В дальнейшем предполагается выделение средств из федерального бюджета на определенные цели для решения стратегических задач.