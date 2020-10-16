Министерство транспорта и дорожного хозяйства увеличило количество автобусов на пиковых межмуниципальных маршрутах

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по поручению губернатора Андрея Чибиса региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства провело анализ загруженности транспорта пригородного сообщения в пиковые часы и увеличило количество рейсов на отдельных маршрутах.

«На основании данных автоматизированной системы учёта оплаты проезда Мурманской области определены периоды суток и маршруты, характеризуемые наиболее высокими показателями интенсивности пассажиропотока. В каждое пиковое «окно» были добавлены дополнительные рейсы, – сказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. – Мероприятия проведены для того, чтобы сократить количество пассажиров в транспортных средствах. Автобусы не должны возить 2-3 пассажира, но необходимость точечных решений разгрузки транспорта продиктована сложившимся уровнем заболеваемости».

В целях снижения загрузки увеличено количество рейсов на маршрутах № 105 в Североморск, № 106 в мурманский аэропорт, № 107 в Сафоново и № 128 Апатиты-Кировск. На линию дополнительно выведены резервные автобусы большого класса и общей вместимость чуть более 100 человек.

Мурманская область характеризуется своими особенностями часов «пик». По направлению «Североморск – Мурманск» час пик ярко выражен с 7.00 до 9.00, на направлении «Аэропорт – Мурманск» – с 8.00 до 9.00, а вот на маршруте № 128 «Апатиты (Сидоренко) – Кировск (Кукисвумчорр)» час пик наблюдается в период с 14.00 до 16.00.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, кроме того, с конца сентября в общественном транспорте городского сообщения организована продажа масок. За 3 недели кондукторами реализовано около 2100 единиц СИЗ. Перед продажей все маски упаковываются, прилагается вкладыш с указанием даты упаковки и данных упаковщика. Риск загрязнения СИЗ перед продажей полностью исключен.