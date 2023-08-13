Мурманская область. Арктика (16+)13.08.23 14:00
Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна».
Из документа следует, что развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по итогам реализации проекта позволит обеспечить рост провозной способности полигона до 220 млн тонн в год к концу 2030 года.
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