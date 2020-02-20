Министерство труда и социального развития Мурманской области - все поставленные задачи выполнены, мероприятия реализованы, большинство показателей и результатов соответствует плановым, финансы освоены

19 февраля состоялось заседание коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области, в котором приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Дурягин Р.А., председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы Максимова Н.П., уполномоченный по правам человека в Мурманской области Шилов М.В., руководители учреждений, подведомственных министерству.

С докладами «О результатах деятельности Министерства труда и социального развития Мурманской области в 2019 году», «Об основных задачах Министерства труда и социального развития Мурманской области на 2020 год» выступил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, который отметил, что деятельность министерства в 2019 году велась по нескольким направлениям, важнейшими из которых были реализация НП «Демография» и работа в рамках регионального плана мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области («100 шагов»).

По итогам 2019 года все поставленные задачи выполнены, мероприятия реализованы, большинство показателей и результатов соответствует плановым, финансы освоены.

При этом было отмечено, что показатели проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Мурманской области» (суммарный коэффициент рождаемости и коэффициенты рождаемости в возрастных группах) по предварительным данным Росстата не будут выполнены по объективным причинам: сказываются негативные последствия демографических особенностей региона. Поэтому руководством региона в рамках реализации Плана «100 шагов» было принято несколько важнейших решений в этом направлении: продлено до 31 декабря 2021действие регионального закона, установившего ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребёнка в размере 14000 рублей женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте до 26 лет; принят региональный закон, устанавливающий возможность предоставления многодетным семьям с их согласия иной меры социальной поддержки - единовременной денежной выплаты - взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Целевая денежная выплата в размере 340000 рублей установлена правительством Мурманской области.

Обращено внимание участников заседания коллегии на введение несколько новых мер социальной поддержки лиц старшего поколения: размер единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы увеличен с 2000 рублей до 5000 рублей; принят Закон Мурманской области «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области», по которому свыше 3000 человек начали получать ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1500 рублей; более 5,5 тысячи собственников жилых помещений старше 80 лет полностью компенсированы их фактические расходы на уплату взноса на капитальный ремонт.

Продолжена работа по формированию условий доступности в подведомственных учреждениях социальной защиты населения. В 2019 году такие работы проведены в 17 организациях (объем средств 10 млн. рублей). В ноябре проведена V Региональная конференция «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научно-практические аспекты».

В 2019 году на отдых и оздоровление отдельных категорий граждан было направлено порядка 160,00 млн рублей. За эти средства организовано оздоровление, как за пределами нашего региона, так и в местных здравницах, 3096 человек.

Начальник управления занятости населения Непомилуев Р.В в своем докладе «О реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда» отметил, что на 2% снизилась численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, уровень трудоустройства безработных достиг 58%. Из 1088 инвалидов, обратившихся в центры занятости в поисках работы, трудоустроены 604 северянина.

Начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Ромащенко М.С. отметил сокращение задолженности по заработной плате по итогам 2019 года: с 300,9 млн рублей до 210,9 млн. Благодаря взаимодействию с прокуратурой, Следственным управлением Следственного комитета, Государственной инспекцией труда Мурманской области за прошедший год удалось добиться выплаты задержанной заработной платы в размере 239,9 млн рублей. В рамках региональной программы переселения соотечественников в Мурманскую область переселились 359 участников программы и членов их семей. В целях реализации государственной политики в области охраны труда в Мурманской области проведена первая Международная конференция по вопросам охраны труда за полярным кругом «Арктика - территория безопасного труда!».

Задачи на 2020 год сформулированы с учётом реализации трёх региональных проектов национального проекта «Демография» и обеспечения достижения целевых показателей в рамках исполнения Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области на период до 2030 года.