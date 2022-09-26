21 сентября 2022 года принято постановление Правительства Мурманской области № 743-ПП, нормами которого Министерство труда и социального развития Мурманской области определено уполномоченным органом на организацию осуществления выплат гражданам, прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины через подведомственные государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения.

Ранее Указом Президента Российской Федерации В.В. Путин от 27 августа 2022 года №586 установлен ряд выплат для отдельных категорий граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, вынужденно покинувших территории проживания после 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Российской Федерации:

- ежемесячная пенсионная выплата;

- ежемесячная социальной выплаты инвалидам;

- доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемой инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет;

- ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны;

- единовременная выплата беременным женщинам;

- единовременная выплата при рождении ребенка;

- ежемесячная выплата на каждого ребенка, в том числе на ребенка, находящегося под опекой или попечительством.

Заявления о предоставлении выплат прибывшие граждане смогут представить в уполномоченные учреждения уже в ближайшее время, после получения финансирования из федерального Министерства труда и социальной защиты населения. Выплаты будут предоставлены за прошедший период, начиная с 1 июля 2022 года (но не ранее пересечения границы РФ).

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подробную информацию о порядке оформления выплат можно получить у специалистов центра социальной поддержки населения по месту пребывания. Сведения об учреждениях размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru