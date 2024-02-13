Министерство труда и социального развития Мурманской области приглашает принять участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда

Конкурс проводится в трёх основных номинациях: «Безопасный труд глазами детей» - рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей; «Мои правила безопасности» - рисунки обучающихся по соблюдению мер безопасности, охраны труда в период образовательного процесса (на уроках информатики, физики, химии, технологии, трудового обучения, физической культуры, занятиях спортом на переменах и т.д.); «Охрана труда в знаках и символах» - знак, символ, логотип, эмблема, оригинальный персонаж, герб, вымпел, отражающие понятия «безопасность труда», «охрана труда».

Конкурс проходит по трём возрастным группам: от 7 до 9 лет, от 10 до 12 и от 13 до 15 лет (включительно). Участие в конкурсе бесплатное. Конкурсным жюри определяется один победитель и два призёра по каждой основной номинации.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Приём работ до 22 марта 2024 года.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году в конкурсе приняли участие более 650 человек, из них 18 были удостоены званий победителей и призёров, а также награждены ценными подарками от спонсоров. Участники конкурса получили сертификаты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26691&page=1