Министерство труда и социального развития Мурманской области продолжает работать над улучшением системы поддержки участников СВО и их семей

16 декабря на оперативном совещании в рамках доклада о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и социального развития Сергей Мякишев доложил о комплексной системе поддержки, которая включает 33 различных вида помощи. Информация о доступных мерах размещена на официальных ресурсах регионального правительства и министерства.

С 2022 года в регионе введена единовременная материальная помощь для членов семей мобилизованных и участников СВО. Сумма этой помощи варьируется в зависимости от категории получателей, что позволяет обеспечить необходимую финансовую поддержку в сложный период.

«Двухразовое бесплатное питание детей в школах, компенсация родительской платы за присмотр и уход и внеочередное зачисление в детские сады. Эти инициативы направлены на улучшение условий для семей участников СВО», — отметил Сергей Мякишев.

Кроме того, участники СВО и их семьи освобождены от начисления пеней за жилищно-коммунальные услуги и имеют приоритет в получении жилья и земельных участков. Эти меры значительно облегчают их социальное положение и способствуют улучшению качества жизни.

Центр поддержки предоставляет актуальную информацию о социальных льготах и возможностях, что позволяет членам семей быть в курсе своих прав и доступных ресурсов. Каждому участнику СВО и его семье назначаются кураторы, которые помогают решать различные вопросы, обеспечивая индивидуальный подход и оперативное реагирование на потребности.

Создание социальных паспортов для 11,5 тысячи семей позволяет эффективно отслеживать их потребности и оперативно оказывать помощь. Открытие 16 чатов с кураторами создает платформу для общения и обмена информацией, формируя сообщество поддержки и взаимопомощи среди участников СВО и их семей.

«Центр активно работает с семьями участников СВО, за весь период работы рассмотрено более 22 тысяч вопросов, 99,7% из них решено», — прокомментировал глава ведомства.

Министерство труда и социального развития Мурманской области продолжает работать над улучшением системы поддержки участников СВО и их семей, обеспечивая им необходимые условия для жизни и развития. Дополнительную информации о мерах поддержки можно получить на официальных ресурсах министерства.

В совещании в режиме ВКС принял участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Комментируя итоги обсуждения, он подчеркнул, что поддержка граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также участников специальной военной операции всегда в центре внимания как правительства Мурманской области, так и депутатов областной Думы:

— По инициативе губернатора Андрея Чибиса региональные парламентарии приняли изменения в закон Мурманской области «О транспортном налоге», установив бессрочное действие льготы по освобождению от уплаты транспортного налога мобилизованных лиц, участников СВО, их супругов. Право участников спецоперации и их близких на получение бесплатной юридической помощи стало бессрочным. Также внесены изменения в региональный закон «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», которые дают право участникам СВО и членам семей погибших участников спецоперации, имеющим право на бесплатное получение участков, приобретать земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Мурманской области, в аренду без проведения торгов для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/