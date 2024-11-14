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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 11:30

Министерство труда и социального развития Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обучения

Министерство труда и социального развития Мурманской области сообщает о проведении 22 ноября с 14.00 до 16.00 «горячей линии» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости.

Граждане смогут задать вопросы об условиях направления на обучение за счёт средств областного бюджета, порядке предоставления государственной услуги по профессиональному обучению, перечне профессий (специальностей, программ), востребованных на региональном рынке труда, сроках и формах обучения.

«Горячая линия» будет работать во всех кадровых центрах занятости населения области. Граждане могут также направить свой вопрос на адрес электронной почты.

Номера телефонов «горячей линии», адреса электронной почты кадровых центров:

г. Мурманск - 8 (815 2) 56 67 60, доб. 177; aktiv@murman-zan.ru

г. Оленегорск - 8 (815 52) 5 86 72, доб. 438; zubchenko.ga@murman-zan.ru

г. Апатиты - 8 (815 55) 6 32 93, +7 902 036 14 92; apatity@murman-zan.ru

г. Кировск - 8 (815 31) 5 60 76, +7 902 036 15 29; kirovsk@murman-zan.ru

г. Кандалакша - 8 (815 33) 3 16 04, доб. 220; profobuch@murman-zan.ru

г. Мончегорск - 8 (815 36) 7 45 47, доб. 409, +7 953 308 12 73; monchegorsk@murman-zan.ru

ЗАТО г. Североморск - 8 (815 37) 4 56 12; severomorsk@murman-zan.ru

г. Снежногорск - 8 (815 30) 6 23 48; snezhnogorsk@murman-zan.ru

г. Полярный - 8 (81551) 7 17 54; snezhnogorsk@murman-zan.ru

г. Полярные Зори - 8 (815 32) 7 53 70; gurkina.es@murman-zan.ru

Ковдорский округ - 8 (815 35) 5 02 67, доб.276, +7 953 759 47 98; putilova.oa@murman-zan.ru

Кольский район - 8 (815 53) 3 50 34, доб. 513; kola5@murman-zan.ru

Ловозерский район - 8 (815 38) 4 35 83, доб. 467; lovozero@murman-zan.ru

Терский район - 8 (815 59) 5 05 49; terskiy@murman-zan.ru

Печенгский округ (п. Никель) - 8 (815 54) 3 39 60; nikel@murman-zan.ru

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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