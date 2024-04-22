Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 11:00
Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
Жители Мурманской области, трудящиеся по пятидневке, будут работать шесть дней на семнадцатой неделе этого года: с 22 по 27 апреля.
А майские праздники позволят отдохнуть больше обычного. Из-за переноса дни отдыха распределятся так:
27 апреля — суббота, но рабочий день;
с 28 апреля по 1 мая — 4 выходных;
с 9 по 12 мая — ещё 4 выходных.
Суббота 27 апреля будет рабочим днём из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны.
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