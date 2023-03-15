Министерство труда и соцразвития приглашает северян принять участие в опросе о семейном досуге

Министерство труда и социального развития Мурманской области совместно с Центром управления регионом проводят мониторинг информированности и предпочтений населения по организации семейного досуга.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, опрос поможет определить наиболее эффективный формат информирования северян о мероприятиях, которые проводятся в регионе для семей с детьми. Данные, полученные в ходе мониторинга, будут учтены при планировании событий и позволят повысить уровень организации семейного досуга жителей Кольского полуострова.

В ведомстве отмечают, что личное участие жителей региона в опросе поможет учесть интересы граждан при выборе форм и тематик планируемых в регионе мероприятий. При этом дополнительной подготовки для прохождения опроса не требуется – только авторизация через портал «Госуслуги».

Пройти опрос можно до 26 марта в онлайн-формате по ссылке.