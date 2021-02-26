Министерство труда и соцразвития региона проведёт «горячую линию» 26 февраля

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует, что 26 февраля с 11 до 13 часов будет работать «горячая линия» по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости населения региона.

По телефонам «горячей линии» можно задать вопросы об условиях направления на обучение за счёт средств областного бюджета, порядке предоставления государственной услуги по профессиональному обучению, перечне профессий, специальностей и программ обучения в 2021 году.

«Горячая линия» будет работать не только в министерстве, но и во всех центрах занятости населения области. Вопросы будут принимать также на адреса электронной почты, но ответы на них северяне смогут получить до 1 марта включительно.

Номера телефонов «горячей линии» и адреса электронной почты ЦЗН:

г. Мурманск: (8 815 2) 23-52-46; aktiv@murman-zan.ru

г. Оленегорск: (8 815 52) 5-91-32; OGCZ@monch.mels.ru

г. Апатиты: (8 815 55) 6-32-93; apatity@murman-zan.ru

г. Кировск: (8 815 31) 5-60-76; kirovsk@murman-zan.ru.

г. Кандалакша: (8 815 33) 3-44-75; kandalaksha@murman-zan.ru

г. Мончегорск: (8 815 36) 7-21-33; monchegorsk@murman-zan.ru

ЗАТО Североморск: 8902 133 5512; severomorsk@murman-zan.ru

ЗАТО Александровск: (8 815 30) 6-10-34; gu_czn@com.mels.ru

г. Полярные Зори: (8 815 32) 7-35-30; cznpz@yandex.ru

Ковдорский район: (8 815 35) 7-16-35; Workkovd@kovdor.mels.ru

Кольский район: (8 815 53) 3-50-34; n.tomsha@murman-zan.ru

Ловозерский район: (8 815 38) 4-47-80, Lovozero_zanyatost@monch.mels.ru

Терский район: (8 815 59) 5-00-50; terskiyczn@mail.ru

Печенгский район: (п. Никель) (8 815 54) 3-39-60; nikelcentr2016@yandex.ru

Печенгский район: (г. Заполярный) (8 815 54) 6-27-61; zapolcentr@mail.ru

Министерство труда и социального развития: (8 8152) 23-50-27; zhdanoval@gov-murman.ru.