Министерство труда и соцзащиты РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года нерабочим днём

Это станет возможным за счёт переноса выходных праздничных дней, пояснил глава ведомства Антон Котяков. Министр напомнил, что в этом году 31 декабря у россиян будет официальный выходной.

«На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днём с учётом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», — заявил он РИА «Новости».

В августе 2023 года кабмин утвердил выходные дни этого года. Так, поскольку праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день 2024 года тоже будет выходным.

Как писала «Парламентская газета», на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда РФ заявил, что при формировании производственного календаря ведомство рассмотрит идею сделать 31 декабря выходным днём, поскольку есть запрос от граждан страны. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в законе необходимо закрепить, чтобы 31 декабря всегда было выходным днём. Депутат обратил внимание, что эта инициатива была им внесена ещё в 2019 году, тогда её не поддержали, хотя у населения есть запрос.