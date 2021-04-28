Министерство здравоохранения Мурманской области начало кампанию по целевому набору в медицинские вузы

С 26 апреля региональное Министерство здравоохранения начало проводить кампанию по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций региона. В настоящее время поступило 37 заявлений, 29 из них взяты в работу, 8 отклонены по причине несоответствия установленным требованиям.

Целевая кампания продлится до 15 июня. Документы принимаются в электронном виде.

С информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в 2020 году в рамках целевой кампании в министерство здравоохранения Мурманской области поступило 267 заявлений на целевое обучение, заключены 92 договора, 46 выпускников успешно поступили в медицинские вузы.