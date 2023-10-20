Министерство здравоохранения Мурманской области планирует перевести медицинские организации на единую информационную систему

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Единая информационная система – это медицинская система, в которой объединены система поддержки принятия врачебных решений, электронные медицинские карты пациентов, данные медицинских исследований в цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов.

Переход на ЕМИС предоставит пациентам возможность удаленно записаться в государственные больницы и поликлиники Кольского Заполярья, получить консультацию или ознакомиться с результатами диагностических исследований в режиме онлайн.

В Мурманской области медицинские организации, подведомственные региональному Минздраву, должны перейти на единую информационную систему в следующем году. Сейчас они работают с разным программным обеспечением, что затрудняет обмен данными между ними. Внедрение Единой информационной системы позволит более оперативно обмениваться медицинскими документами между организациями, а значит повысит качество оказания медицинских услуг.

Фото: https://gov-murman.ru