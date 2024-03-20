Министерство здравоохранения Мурманской области проведет цикл лекций в рамках проекта «Школа онкологических пациентов»

21 марта в 16.00 при участии Министерства труда и социального развития Мурманской области состоится первая лекция на тему: «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, включая онкопациентов».

Будут рассмотрены следующие вопросы: на какие выплаты и льготы может рассчитывать онкопациент? Существуют ли меры поддержки одиноких родителей с онкологическим заболеванием? Каким категориям онкологических пациентов предоставляется социальный работник? Что входит в его обязанности? Куда можно обратиться для трудоустройства онкопациенту, потерявшему работу?

Во встрече примут участие: Любовь Баскова – заместитель начальника Ленинского окружного отдела Центра социальной поддержки населения г. Мурманска; Наталья Полухина – специалист отдела организации социального обслуживания Центра социальной поддержки населения г. Мурманска; Александра Коморченко – заведующий отделением социального обслуживания на дому Ленинского округа Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

В процессе лечения онкологического заболевания человеку важно чувствовать опору. Эту опору можно найти в поддержке близких, в опыте тех, кто уже преодолел этот путь, а также в знаниях, которые помогут понять, какие шаги нужно предпринять дальше.

Лекции проведут специалисты Мурманского областного онкологического диспансера, Кольской центральной районной больницы, а также представители служб соцподдежки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, запланированы лекции по темам: паллиативная помощь: современные методы и возможности в Мурманской области (4 апреля); предопухолевые заболевания молочных желез (18 апреля); что такое рак молочной железы: диагностика (16 мая); рак молочной железы: лечение и образ жизни во время лечения (питание, физические нагрузки) (30 мая).

Все лекции проходят бесплатно. Начало в 16.00

Лекции будут проводится в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в библиотеке на ул. Буркова, 30.

Фото: https://gov-murman.ru