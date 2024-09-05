Министерство здравоохранения Мурманской области возобновляет цикл лекций в рамках просветительского проекта «Школа беременных»

Встречи в рамках проекта будут посвящены таким важным темам, как правильное питание для будущей мамы, необходимая физическая активность в период беременности, подготовка к поступлению в родильный дом, грудное вскармливание и многое другое.

Лекции проведут специалисты мурманских медицинских учреждений.

10 сентября пройдёт первая лекция на тему «Беременность и внутриутробное развитие плода».

Также в 2024 году запланированы лекции по темам: «Питание беременной женщины, как основа здоровья малыша» (24 сентября); «Влияние образа жизни и факторов внешней среды на беременность и здоровье плода? Обучение комплексу упражнений» (8 октября); «Календарные сроки наступления родов. Подготовка к поступлению в родильный дом» (22 октября); «Необходимость физической активности во время беременности» (5 ноября); «Подготовка к поступлению в родильный дом. I, II, III периоды родов, их продолжительность. Естественные роды и кесарево сечения» (19 ноября); «Приёмы обезболивания родов. Аутотренинг и точечный самомассаж для укрепления психоэмоционального состояния в родах» (3 декабря); «Совместное пребывание с новорожденным. Послеродовая гигиена, уход за швами, питание, соблюдение водного режима» (17 декабря).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, все лекции проходят бесплатно. Начало в 17.00.

Лекции будут проводится в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в библиотеке на улице Буркова, 30.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/