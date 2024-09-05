Редакция «Арктик-ТВ» ищет ОПЕРАТОРАМурманчане почтили память воинов Полярной дивизии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 17:00

Министерство здравоохранения Мурманской области возобновляет цикл лекций в рамках просветительского проекта «Школа беременных»

Встречи в рамках проекта будут посвящены таким важным темам, как правильное питание для будущей мамы, необходимая физическая активность в период беременности, подготовка к поступлению в родильный дом, грудное вскармливание и многое другое.

Лекции проведут специалисты мурманских медицинских учреждений.

10 сентября пройдёт первая лекция на тему «Беременность и внутриутробное развитие плода».

Также в 2024 году запланированы лекции по темам: «Питание беременной женщины, как основа здоровья малыша» (24 сентября); «Влияние образа жизни и факторов внешней среды на беременность и здоровье плода? Обучение комплексу упражнений» (8 октября); «Календарные сроки наступления родов. Подготовка к поступлению в родильный дом» (22 октября); «Необходимость физической активности во время беременности» (5 ноября); «Подготовка к поступлению в родильный дом. I, II, III периоды родов, их продолжительность. Естественные роды и кесарево сечения» (19 ноября); «Приёмы обезболивания родов. Аутотренинг и точечный самомассаж для укрепления психоэмоционального состояния в родах» (3 декабря); «Совместное пребывание с новорожденным. Послеродовая гигиена, уход за швами, питание, соблюдение водного режима» (17 декабря).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, все лекции проходят бесплатно. Начало в 17.00.

Лекции будут проводится в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в библиотеке на улице Буркова, 30.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области замедлилось ипотечное кредитование-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,12 рубля, доллар окреп почти на 78 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика