Министерство здравоохранения Мурманской области возобновляет цикл лекций в рамках просветительского проекта «За руку!»

Встречи в рамках проекта будут посвящены профилактике неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, популяризации здорового образа жизни, а также повышению ответственности пациента за свое здоровье.

Лекции проведут специалисты мурманских медицинских учреждений.

11 сентября пройдёт первая лекция на тему «Профилактика онкологических заболеваний в рамках диспансеризации».

Также в 2024 году запланированы лекции по темам:

профилактика инфекционных болезней и их осложнений. Национальный календарь прививок (25 сентября);

проведение диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья у женщин, группы диспансерного наблюдения (9 октября);

проведение диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья у мужчин, группы диспансерного наблюдения (23 октября);

онкоскрининг у женщин. Диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний женских половых органов и молочных желез» (6 ноября);

опухолевые поражения полости рта. Причины развития. Профилактика (20 ноября);

профилактика социально значимых болезней: ВИЧ и вирусных гепатитов В и С (4 декабря);

туберкулез: мифы и правда (18 декабря).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, мероприятия проходят бесплатно. Начало в 17.00. Лекции будут проводится в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в библиотеке на ул. Буркова, 30.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/