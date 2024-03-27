Министерство здравоохранения Мурманской области запускает профилактический проект «За руку!»

Встречи в рамках проекта будут проходить в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» раз в две недели, и посвящены профилактике неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также важности прохождения профилактических осмотров.

Первая тема встречи проекта «За руку!»: «Онкоскрининг у женщин. Диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний женских половых органов и молочных желез».

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в медицинском центре «Белая роза» по полису ОМС бесплатно проводится комплексная диагностика, направленная на выявление онкологических заболеваний органов женской репродуктивной системы и молочных желёз. Специалисты медицинского центра «Белая роза» расскажут о важности своевременной диагностики и о методах её проведения.

Встреча состоится 28 марта в 16.00 в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в библиотеке на улице Буркова, 30.

Фото: https://gov-murman.ru