Министерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, данному на итоговой коллегии регионального Министерства здравоохранения, запущен регулярный опрос граждан. Цель инициативы – получить объективную оценку уровня удовлетворенности северян качеством и доступностью медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Кольского Заполярья.

Пройти опрос и оставить свой отзыв можно, отсканировав с помощью смартфона специальный QR-код. Электронное голосование организовано на портале «Наш Север», куда пользователь автоматически переходит после сканирования QR-кода.

Информационные материалы о порядке проведения опроса (включая QR-код) размещены в ключевых точках медицинских учреждений Мурманской области: на стендах во входных группах, в зонах гардероба, возле кабинетов и непосредственно внутри кабинетов лечащих врачей.

Прямой регулярный диалог с северянами поможет точечно выявлять недочеты в работе конкретных медицинских организаций, оперативно их устранять и сделать процесс лечения более комфортным для каждого пациента.

