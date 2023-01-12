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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.23 12:30

Министерством имущественных отношений Мурманской области принято первое решение о передаче в собственность бесплатно земельного участка участнику программы «Гектар Арктики»

Житель Мурманской области получил кредит на строительство жилого дома на своем гектаре и обратился в министерство с заявлением о досрочном предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Участок площадью 8125 кв. метров расположен в Кольском муниципальном районе.

«Первое решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в рамках реализации федерального закона №119-ФЗ принято министерством спустя всего полтора года с начала действия программы, и оно является первым не только на территории Мурманской области, но и на территории всех субъектов Арктической зоны Российской Федерации», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Программа безвозмездного гектара земли в Арктике является одной из социальных инициатив правительства России, направленных на повышение качества жизни жителей Арктической зоны Российской Федерации, и её реализация на территории Мурманской области находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, Мурманская область с первых дней запуска программы является безусловным лидером из всех субъектов Арктической зоны как по количеству открытых территорий для предоставления (более 701 тысячи гектаров), так и по количеству поданных от граждан заявлений (более 5 тысяч заявлений).

 

Фото: https://gov-murman.ru

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