Министерством обороны Российской Федерации проводится агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде»

В Санкт-Петербурге 13 августа под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялось её торжественное открытие на борту большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», который был ошвартован на набережной лейтенанта Шмидта.

В рамках акции организована передвижная выставка военных трофеев: подбитой бронетехники ВСУ и двух патрульных катеров, а также нацистской литературы и атрибутики, добытых российскими воинами в ходе специальной военной операции. В вертолётном ангаре корабля были размещены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля украшена агитационными плакатами.

Началась акция с приёма в «Юнармию» группы петербургских школьников. После произнесения клятвы они получили значки юнармейцев от главкома ВМФ адмирала Николая Евменова и заместителя губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

Затем на вертолётной площадке с участием ветеранов Вооруженных Сил России, участников специальной военной операции, молодёжи и популярных телевизионных ведущих состоялся обмен мнениями по поводу информационной и политической обстановки вокруг конфликта на Донбассе.

Свою гражданскую позицию высказали: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, заместитель губернатора Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, Герои России десантник Вячеслав Сивко и космонавт Федор Юрчихин, журналисты и телеведущие Арина Шарапова, Игорь Прокопенко, Александр Ильин и Руслан Осташко.

Пока шёл обмен мнениями на дискуссионной площадке, юнармейцы, кадеты и нахимовцы были заняты сочинением писем участникам специальной военной операции на передовую.

Первыми экспозицию трофейной техники в трюме десантного корабля осмотрели участники другой акции под названием «Своих не бросаем», проводимой Минобороны России совместно с АО «Российские железные дороги».

Ежедневно с 11 до 19 часов по 16 августа выставка будет открыта для жителей и гостей Северной столицы. Перед посетителями выступят концертные бригады военных ансамблей песни и пляски.

С 18 по 19 августа акция продолжится в Кронштадте. Корабль будет ошвартован в военной гавани у причала Восточной усть-рогатки

С 22 по 27 августа БДК «Иван Грен» будет открыт для жителей Калининградской области в Балтийске. В сентябре выставку увидят жители Архангельской и Мурманской областей. Завершится акция 21 сентября в главной базе Северного флота – Североморске.

На всем протяжении акции будет работать пункт приёма граждан на военную службу по контракту, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475667@egNews