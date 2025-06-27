Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области осуществляется приём документов для представления к награждению особым знаком «За заслуги в предпринимательской деятельности»

Знак учреждён по инициативе губернатора Андрея Чибиса для поощрения предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие региона.

К награде представляются граждане, реализующие предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области не менее 10 лет в качестве индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя коммерческой организации. Обязательным условием является регистрация и/или постановка на налоговый учёт в регионе.

Награждение особым знаком Мурманской области производится за значительный вклад в становление и развитие предпринимательства, эффективную инвестиционную деятельность и наращивание социально-экономического потенциала региона.

Приём документов проходит по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 75 до 1 сентября 2025 года включительно (предоставление справки об отсутствии судимости возможно до 15 сентября 2025 года).

За консультацией по подготовке документов можно обратиться по телефонам: 8 (8152) 486-853, 486-086 или по электронной почте: zhiltsovagd@gov-murman.ru; kalashnikovatl@gov-murman.ru.

Подробная информация об условиях подачи необходимых документов размещена на сайтах: Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: https://minec.gov-murman.ru/about/nagrady-i-pooshchreniya/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y и

аппарата правительства Мурманской области: https://apparat.gov-murman.ru/activities/nograd_pol/awards_mo/52.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549342/#&gid=1&pid=1