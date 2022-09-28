Министерством труда и социальной защиты РФ подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания – 2022

В этом году на конкурс были представлены материалы 582 номинантов по 15 номинациям из 83 субъектов. Победителями федерального этапа стали 48 номинантов из 30 субъектов, в том числе из Мурманской области.

Победителем в номинации «Стабильность и качество», которую присуждают организациям, предоставляющим услуги в стационарной форме, признан Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей. В 2021 году учреждению исполнилось 40 лет. Это единственная в регионе стационарная организация, в которой постоянно проживают дети и молодые инвалиды с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии.

В номинации «Открытие года» I место заняла Юлия Ушакова – специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения. Лучший молодой специалист организации социального обслуживания России работает в сфере социального обслуживания с 2015 года. Она не только сама достигает высоких результатов в своей профессиональной деятельности, но и привлекает к различным творческим активностям своих воспитанников. Ребята неоднократно становились призерами Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и др.

Награды победителям вручил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области конкурс проводится с 2011 года. Четыре раза заполярные специалисты занимали призовые места на Всероссийском этапе. В этом году впервые регион стал лучшим и сразу в двух номинациях.

Фото: https://gov-murman.ru